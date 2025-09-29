Erdoğan: Kauza palestineze ishte në qendër të vëmendjes në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së
Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka theksuar rëndësinë e kauzës palestineze në takimin e OKB-së javën e kaluar në Nju Jork, duke deklaruar se “pavarësisht përpjekjeve të Izraelit për ta bllokuar atë, kauza palestineze la gjurmën e saj në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së”.
Përveç disa vendeve, theksoi presidenti turk në një fjalim drejtuar kombit pas një takimi të kabinetit, “pothuajse askush nuk dëshiron të qëndrojë pranë Izraelit ose të shihet në një foto me qeverinë e Netanyahut”.
Duke e përshëndetur numrin e vendeve që njohin Palestinën që arriti në 158, Erdoğan tha se “si një vend kryesor në këtë luftë, jemi shumë të kënaqur”.
Erdoğan përsëriti se Türkiye qëndron fort pranë popullit palestinez duke mbrojtur tokën, lirinë dhe dinjitetin e tij.
“Edhe pse e vonuar, njohja e shtetit të Palestinës nga dy anëtarë të Këshillit të Sigurimit ka një rëndësi të madhe”, shtoi ai, duke iu referuar Britanisë dhe Francës.
“Pothuajse të gjithë e dinë se Netanyahu, i rrethuar gjithnjë e më shumë nga hetimet për korrupsion, po e tërheq rajonin dhe botën në kaos vetëm për t’u kapur pas pushtetit”, tha Erdoğan.
Për takimin e tij në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar me presidentin amerikan, Donald Trump, Erdoğan tha: “Besoj se të gjithë do të shohim rezultate pozitive të takimit në ditët në vijim”.