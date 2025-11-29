Erdogan: Izraeli po e shkel armëpushimin në Gaza me arsye “të sajuara”
Izraeli po e shkel armëpushimin në Gaza me arsye “të sajuara”, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Grupi palestinez Hamas po vazhdon qasjen e tij të duruar për të ruajtur armëpushimin, pavarësisht provokimeve, tha Erdogan në një fjalim gjatë një ceremonie çmimesh në Stamboll.
Organizatat mediatike ndërkombëtare nuk arritën të raportojnë për vdekjet e kolegëve të tyre, “ndërsa mbi 270 gazetarë u vranë në Gaza”, shtoi Erdogan.
Izraeli ka vrarë gati 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023.