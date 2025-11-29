Erdogan: Izraeli po e shkel armëpushimin në Gaza me arsye “të sajuara”

Erdogan: Izraeli po e shkel armëpushimin në Gaza me arsye “të sajuara”

Izraeli po e shkel armëpushimin në Gaza me arsye “të sajuara”, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.

Grupi palestinez Hamas po vazhdon qasjen e tij të duruar për të ruajtur armëpushimin, pavarësisht provokimeve, tha Erdogan në një fjalim gjatë një ceremonie çmimesh në Stamboll.

Organizatat mediatike ndërkombëtare nuk arritën të raportojnë për vdekjet e kolegëve të tyre, “ndërsa mbi 270 gazetarë u vranë në Gaza”, shtoi Erdogan.

Izraeli ka vrarë gati 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori 2023.

MARKETING

Të ngjajshme

Skenarë lufte në Suedi, stërvitje intensive ushtarake me pjesëmarrje të mbretit

Skenarë lufte në Suedi, stërvitje intensive ushtarake me pjesëmarrje të mbretit

Mijëra vende të parkimit publik rrezikohen të hiqen, ja në cilin qytet do të zbatohet

Mijëra vende të parkimit publik rrezikohen të hiqen, ja në cilin qytet do të zbatohet

Gjeorgji/ Arrestohet lideri i opozitës, tentoi t’i vinte flakën gjykatës

Gjeorgji/ Arrestohet lideri i opozitës, tentoi t’i vinte flakën gjykatës

Zelensky të hënën në Paris, diskuton me Macron për planin e paqes të propozuar nga SHBA

Zelensky të hënën në Paris, diskuton me Macron për planin e paqes të propozuar nga SHBA

Moldavia mbyll përkohësisht hapësirën ajrore për shkak të dronëve

Moldavia mbyll përkohësisht hapësirën ajrore për shkak të dronëve

Kriza e fshehur e ujit në Evropë zbulohet nga analiza e re satelitore

Kriza e fshehur e ujit në Evropë zbulohet nga analiza e re satelitore