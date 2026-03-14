Erdogan: Izraeli “gjakatar” po godet shkolla dhe spitale në Iran e Liban si në Gaza
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha të shtunën se “rrjeti gjakatar” vazhdon të shënjestrojë shkolla dhe spitale në Iran dhe Liban, ashtu siç ka bërë në Rripin e Gazës, duke iu referuar Izraelit, raporton Anadolu.
Duke folur për tensionet në rritje në rajon, Erdogan tha se Turqia është ndër vendet që mbrojnë arsyen, dialogun dhe diplomacinë.
“Turqia është ndër vendet kryesore që mbrojnë arsyen, dialogun dhe diplomacinë në kërkimin e zgjidhjeve për krizat, mes gjendjes aktuale të çmendurisë”, tha ai.
Tensionet kanë përfshirë Lindjen e Mesme pasi Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat deri tani kanë vrarë më shumë se 1.200 persona, përfshirë ish-udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe më shumë se 150 nxënëse. Më shumë se 10.000 persona janë plagosur gjithashtu nga sulmet izraelite dhe amerikane.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane. Tetë ushtarë amerikanë janë vrarë që nga fillimi i luftës.