Erdogan: Inteligjenca artificiale dhe robotika po sjellin një transformim si Revolucioni Industrial
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të hënën se bota po kalon një transformim të shpejtë të drejtuar nga teknologjia dhe inteligjenca artificiale, duke e përshkruar atë si “një valë transformimi në punë, e ngjashme me Revolucionin Industrial”, ndërsa theksoi se ky ndryshim duhet kuptuar dhe menaxhuar siç duhet, transmeton Anadolu.
Duke folur në Samitin e 6-të të Aftësive të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (OECD) në Stamboll, Erdogan tha se vendet e punës dhe prodhimi po ndryshojnë me shpejtësi, me role të reja që po shfaqen dhe të tjera që po zhduken, duke theksuar se kapitali njerëzor do të jetë çelësi i suksesit të ardhshëm të vendeve.
Duke nënvizuar rritjen e shpejtë të robotikës dhe inteligjencës artificiale, Erdogan tha se ky ndryshim sjell si mundësi, ashtu edhe shqetësime. “Tregu global i robotikës, aktualisht rreth 100 miliardë dollarë, parashikohet të arrijë në 25 trilionë dollarë deri në vitin 2050. Në disa vende, objektet e prodhimit plotësisht të automatizuara, të njohura si ‘fabrika të errëta’, po përhapen me shpejtësi”, tha ai.
“Vetëm fakti i ekzistencës së të ashtuquajturave ‘fabrika të errëta’ mjafton për të treguar se po përballemi me një valë transformimi në punë, të ngjashme me Revolucionin Industrial”, shtoi ai.
Erdogan gjithashtu vuri në dukje pabarazitë strukturore në shumë vende, duke theksuar se gratë, migrantët dhe studentët e pafavorizuar shpesh nuk mund ta realizojnë plotësisht potencialin e tyre, duke e cilësuar këtë jo vetëm si humbje ekonomike, por edhe sociale.
“Asnjë vend që e lë një pjesë të madhe të kapitalit të tij njerëzor të pashfrytëzuar nuk mund të nisë një zhvillim vërtet të fuqishëm”, shtoi ai.
Erdogan tha se Turqia ka ulur punësimin joformal nga mbi 52 për qind në fillim të viteve 2000 në 24 për qind në vitin 2025, duke e quajtur këtë performancën më të fortë të tregut të punës në 23 vitet e fundit.
Ai shtoi se vizioni “Shekulli i Turqisë” bazohet në kapitalin njerëzor dhe kërkon bashkëpunim të fortë midis sektorit publik, privat, universiteteve, sindikatave, qeverisjes lokale dhe shoqërisë civile.
Ai tha se arsimi profesional është rigjallëruar dhe është integruar më ngushtë me botën e biznesit përmes programeve që mbështesin aftësitë e të rinjve. “Qëllimi ynë është të sjellim 3 milionë të rinj në punësim brenda tri viteve të ardhshme”, tha presidenti turk.
Erdogan gjithashtu vuri në dukje progresin në pjesëmarrjen e grave në forcën e punës, duke thënë se në Turqi, pjesëmarrja e grave në tregun e punës është rritur nga 27,9 për qind në 34,7 për qind, ndërsa punësimi i grave është rritur nga 25,3 për qind në 31,7 për qind dhe pjesa e tyre në punësimin publik nga 34,2 për qind në 43,38 për qind gjatë 12 viteve të fundit.
Ai theksoi gjithashtu reformat e fundit ligjore që zgjasin pushimin e lindjes në 24 javë për nënat që punojnë.
Presidenti gjithashtu vuri në dukje kapacitetin analitik të OECD-së dhe rolin e saj në nxitjen e dialogut ndërkombëtar, duke e cilësuar atë si një mundësi kyç në një periudhë ndryshimesh gjeopolitike dhe ekonomike globale. Turqia, tha ai, vlerëson kontributin e Qendrës së OECD-së në Stamboll në këtë drejtim.