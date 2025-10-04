Erdoğan: Hapet dritarja për paqe të qëndrueshme rajonale pas përgjigjes së Hamasit për armëpushim
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, tha se është hapur një “dritare mundësie” për paqe të qëndrueshme në rajon, pas reagimit të grupit palestinez Hamas ndaj planit të armëpushimit në Gaza të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, raporton Anadolu.
Hamasi ka treguar, siç ka treguar shumë herë më parë, gatishmërinë e tij për paqe, tha Erdoğan në fjalimin e tij në një ceremoni inaugurimi kolektiv në Stamboll, duke shtuar se ndërprerja e menjëhershme e sulmeve izraelite është thelbësore dhe shpresat që po shfaqen për paqe nuk duhet të lejohen të zbehen.
Lidhur me planin e armëpushimit, ai tha se është mjaft e mundur të ndalet gjakderdhja dhe të vendoset paqja nëse të gjitha palët veprojnë me ndjenjë përgjegjësie.
Duke theksuar se pika më e rëndësishme e rendit të ditës në telefonatën e tij me Trumpin ishte Gaza, Erdoğan shtoi se Ankaraja mirëpret reagimin e Hamasit ndaj planit të armëpushimit të presidentit të SHBA-së.
Turqia po punon intensivisht për të ndaluar gjenocidin në Gaza dhe ka mobilizuar të gjitha burimet e saj në çdo fushë, nga ndihma humanitare deri te kontaktet diplomatike, deklaroi Erdoğan.
Në OKB, Ankaraja gjithashtu solli vuajtjet e fëmijëve të Gazës në vëmendjen globale me anë të pamjeve, theksoi ai, duke vënë në dukje se këtë gjithashtu e ka diskutuar “në detaje” me homologun amerikan Trump.
Qëllimi i Turqisë në diplomaci për Palestinën është të sigurojë që “vëllezërit dhe motrat tona në Gaza të arrijnë paqen, qetësinë dhe sigurinë sa më shpejt të jetë e mundur”, vuri në dukje presidenti turk.
Erdoğan tha se vendi i tij do të vazhdojë të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të parandaluar vdekjen e një personi tjetër të pafajshëm dhe për t’u sjellë një buzëqeshje fëmijëve të Gazës.
Turqia po sjell “pasagjerë shprese të Flotiljes Globale Sumud në vendin tonë”, deklaroi ai më tej.
Flotilja Globale Sumud, në rrugë për të thyer bllokadën izraelite dhe për të ofruar ndihmë humanitare në Gaza, iu afrua ujërave të Gazës në mbrëmjen e 1 tetorit.
Ushtria izraelite sulmoi flotiljen, duke sekuestruar ilegalisht dhjetëra anije dhe duke ndaluar qindra pasagjerë të tyre.
Kjo ishte flotilja më e madhe deri më sot që është nisur kolektivisht për të ofruar ndihmë humanitare në Gaza.