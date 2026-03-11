Erdogan: Edhe izraelitët thonë se Netanyahu është katastrofa e tyre më e madhe që nga Holokausti

Erdogan: Edhe izraelitët thonë se Netanyahu është katastrofa e tyre më e madhe që nga Holokausti

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se qëndrimi i Ankarasë në lidhje me Iranin është i “qartë”, si dhe ka theksuar se Turqia është gjithmonë në anën e paqes, jo të luftës, raporton Anadolu.

Duke theksuar përpjekjet e Turqisë për një armëpushim në Iran, Erdogan tha se Ankaraja po bën “përpjekjeve intensive për të siguruar që armët të heshtin, të arrihet një armëpushim dhe të rifillojnë bisedimet”.

“Po përpiqemi të shuajmë zjarrin para se flakët të zgjerohen, para se unaza e zjarrit të përhapet më tej dhe para se të dëmtohen më shumë jetë dhe të derdhet më shumë gjak”, theksoi Erdogan.

Duke kritikuar veprimet e administratës izraelite, Erdogan tha: “Edhe izraelitët, duke kaluar netët në strehimore, tani thonë se Netanyahu është katastrofa e tyre më e madhe që nga Holokausti”.

SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit më 28 shkurt, të cilat kanë vrarë më shumë se 1.300 njerëz, përfshirë ish-liderin suprem, Ali Khamenei, si dhe më shumë se 150 nxënëse.

Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe disa vende të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Logos-A sjell botimin e ri “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” të mendimtarit turk Mehmet Görmez

Logos-A sjell botimin e ri “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” të mendimtarit turk Mehmet Görmez

Durmishi: Kujdesi dhe mbrojtja e standardit të qytetarëve, prioritet i yni

Durmishi: Kujdesi dhe mbrojtja e standardit të qytetarëve, prioritet i yni

Ligji për arsimin e lartë ngre shqetësime: Ambasadori Meidani takon rektorin e IBU-së

Ligji për arsimin e lartë ngre shqetësime: Ambasadori Meidani takon rektorin e IBU-së

Mickoski pas takimit me përfaqësuesit e marketeve: U dakorduam që të ketë çmime të drejta!

Mickoski pas takimit me përfaqësuesit e marketeve: U dakorduam që të ketë çmime të drejta!

Ademi: Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit

Ademi: Gjykata Kushtetuese është shndërruar në një mjet të kësaj qeverie për të minuar çdo arritje nga Marrëveshja e Ohrit

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Ai që ka makinë duhet të ketë edhe telefon edhe e-mail, nëse jo le të vozitet me kali

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese: Ai që ka makinë duhet të ketë edhe telefon edhe e-mail, nëse jo le të vozitet me kali