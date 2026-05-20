Erdogan dhe Trump diskutojnë në telefon zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet Turqi-SHBA

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan zhvilloi sot bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump, gjatë së cilës dy liderët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.

Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë bëri të ditur se Erdogan tha se vendimi për zgjatjen e armëpushimit me Iranin ishte “zhvillim pozitiv” dhe shprehu besimin se “është e mundur një zgjidhje e arsyeshme për çështjet e kontestuara”.

Ai gjithashtu tha se Turqia do të vazhdojë të mbështesë iniciativa konstruktive për zgjidhjen e konflikteve.

Erdogan theksoi gjithashtu se vendosja e stabilitetit të qëndrueshëm në Siri do të përfaqësonte “një arritje të rëndësishme për gjithë rajonin” dhe tha se mbështetja e Turqisë për Sirinë do të vazhdojë pa ndërprerje. Ai gjithashtu nënvizoi nevojën për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës në Liban.

Presidenti turk tha se përgatitjet për Samitin e NATO-s në Ankara po vazhdojnë dhe theksoi se po bëhen përpjekje maksimale për të siguruar suksesin e tij në çdo aspekt.

Erdogan gjithashtu i shprehu ngushëllime Trumpit për sulmin e fundit ndaj një xhamie në shtetin e Kalifornisë dhe tha se Turqia kundërshton krimet e urrejtjes që synojnë çdo grup fetar.

