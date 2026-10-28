Erdogan dhe Trump diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Erdogan dhe Trump diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump, diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, gjatë një bisede telefonike të mërkurën, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë, transmeton Anadolu.

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Erdogan i ka thënë Trumpit se Aleanca e Mbrojtjes së Përbashkët e Mekës po i ndjek nga afër zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit dhe në Jemen, thuhet në një deklaratë të drejtorisë.

Ai ka thënë se Turqia kërkon zgjidhje diplomatike për zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit dhe në Jemen.

Sipas deklaratës, presidenti turk ka rikonfirmuar angazhimin e Ankarasë për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe me Washingtonin dhe zgjerimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat.

Erdogan ka shprehur gjithashtu gatishmërinë e Turqisë për të mbështetur përpjekjet për rifillimin e negociatave diplomatike mes Ukrainës dhe Rusisë dhe për t’i dhënë fund luftës, njoftoi drejtoria.

Gjatë bisedës, Trumpi e ka përgëzuar Erdoganin dhe popullin turk me rastin e Ditës së Republikës, thuhet në deklaratë.

Presidenti amerikan i ka uruar gjithashtu Turqisë suksese në organizimin e samitit të Organizatës së Shteteve Turke.

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