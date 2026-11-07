Erdogan dhe Trump diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale e globale
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Donald Trump, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedës, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë, Erdogan shprehu besimin se bashkëpunimi mes dy vendeve do të vazhdojë të rritet, duke shtuar se të dyja palët do të punojnë për t’i dhënë një shtysë të mëtejshme marrëdhënieve dypalëshe në periudhën e ardhshme.
Presidenti turk gjithashtu theksoi nevojën për t’i dhënë fund tensioneve mes Iranit dhe SHBA-së dhe për t’i zgjidhur çështjet e pazgjidhura përmes diplomacisë. Ai rikonfirmoi përkushtimin e Turqisë për të vazhduar përpjekjet e saj në promovimin e paqes.
Sa i përket luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, Erdogan shprehu shpresën se intensifikimi i përpjekjeve diplomatike do të sjellë rezultate pozitive.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në nismat që synojnë përfundimin e konfliktit dhe theksoi rëndësinë e shtimit të angazhimit me të dyja palët, Kievin dhe Moskën.
Sipas drejtorisë, Erdogan falënderoi gjithashtu Trumpin për mbështetjen e tij ndaj Samitit të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS).