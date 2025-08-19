Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi

Erdoğan dhe Rutte bisedojnë për zhvillimet e fundit lidhur me procesin e paqes Ukrainë-Rusi

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi bisedë telefonike me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë nga Drejtoria Presidenciale e Komunikimit thuhet se Rutte i telefonoi presidentit Erdoğan gjatë kthimit nga samiti me presidentin e SHBA-së, Donald Trump dhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian (BE).

Në bisedë u diskutuan zhvillimet e fundit në lidhje me procesin e paqes Ukrainë-Rusi.

Presidenti Erdoğan dhe kreu i NATO-s, Rutte, diskutuan rolin e rëndësishëm të Turqisë në procesin e paqes në Ukrainë dhe për sigurinë e Detit të Zi, si dhe ranë dakord për kontributin dhe koordinimin e ngushtë në procesin e paqes, të Turqisë e cila është një prej vendeve më të rëndësishme të NATO-s.

Erdoğan dhe Rutte shkëmbyen gjithashtu pikëpamje mbi garancitë e sigurisë së zbatueshme dhe të qëndrueshme.

