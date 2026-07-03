Erdogan dhe Meloni diskutojnë marrëdhëniet dypalëshe dhe çështjet rajonale
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministren italiane, Giorgia Meloni, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështjet rajonale dhe globale, transmeton Anadolu.
Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në rrjetin social amerikan X njoftoi se Erdogan gjatë bisedës tha se Turqia po punon për forcimin e bashkëpunimit me Italinë në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, dhe theksoi rëndësinë e ndërmarrjes së hapave të rinj për të çuar më tej marrëdhëniet dypalëshe.
Erdogan tha gjithashtu se Turqia pret që samiti i liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet javën e ardhshme në kryeqytetin turk Ankara, të forcojë unitetin mes aleatëve.
Meloni pritet të marrë pjesë në samitin, i cili është planifikuar të mbahet të martën dhe të mërkurën.