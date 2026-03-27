Erdogan: Çmimin e “luftës së pakuptimtë, të paligjshme dhe të panevojshme” po e paguan “gjithë njerëzimi”
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, deklaroi të premten se çmimi i “luftës së pakuptimtë, të paligjshme dhe të panevojshme që po trondit rajonin tonë” po paguhet jo vetëm nga palët në konflikt, por nga “gjithë njerëzimi”, raporton Anadolu.
Erdogan i bëri këto komente gjatë një Takimi të Strategjisë Shtetërore të Turqisë të Forumit Ekonomik Botëror (WEF) në Stamboll, duke theksuar rëndësinë e dialogut dhe diplomacisë në mes të luftës në Lindjen e Mesme.
“Kur diplomacia dhe dialogu ofrojnë terren të përbashkët, barra e sabotimit të këtyre rrugëve bie mbi gjithë njerëzimin”, tha Erdogan, duke paralajmëruar se nëse konfliktet vazhdojnë, kostot do të jenë të rënda dhe distanca gjeografike nuk do të ofrojë mbrojtje.
Ai shtoi se pasojat e luftës po ndihen globalisht, duke ndikuar në tregjet e energjisë, prodhimin, teknologjinë e informacionit, transportin dhe rrjetet tregtare.