Erdoğan: Bota të marrë masa kundër gjakmarrjes së Izraelit

Ai kujtoi se Türkiye ishte bashkuar me kombet e tjera në çështjen e gjenocidit kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, si dhe ndërprerjen e marrëdhënieve tregtare me Izraelin, të gjitha me qëllim që të ushtronte presion ndaj Izraelit që të pajtohej me një armëpushim të përhershëm.