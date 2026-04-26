Erdogan bisedë telefonike me Trumpin, të shtënat në darkën e Shtëpisë së Bardhë i quan një “akt të urryer”

Erdogan bisedë telefonike me Trumpin, të shtënat në darkën e Shtëpisë së Bardhë i quan një “akt të urryer”

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një telefonatë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.

Siç njoftoi Drejtoria e Komunikimeve të Turqisë në një postim në rrjetin social amerikan X, gjatë bisedës me Trumpin, Erdogan shprehu shqetësimin për incidentin e të shtënave që ndodhi në darkën e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë në Washington.

Presidenti turk e përshkroi incidentin si një “akt të urryer kundër demokracisë dhe lirisë së shtypit”, si dhe uroi shërim të shpejtë për oficerin e sigurisë të plagosur në incident.

MARKETING

