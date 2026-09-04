Erdogan bisedë telefonike me presidentin e EBA-së: Turqia po përpiqet t’u japë fund tensioneve Iran-SHBA

Erdogan bisedë telefonike me presidentin e EBA-së: Turqia po përpiqet t’u japë fund tensioneve Iran-SHBA

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi të premten bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, duke thënë se Turqia po përpiqet të ndihmojë në përfundimin e tensioneve mes Iranit dhe SHBA-së, si dhe të konflikteve dhe krizave të ngjashme në mbarë rajonin, transmeton Anadolu.

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Gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.

Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë iniciativat e saj diplomatike të orientuara drejt paqes dhe theksoi se nuk do t’i pranojë kurrë sulmet që shënjestrojnë vendet vëllazërore në rajon.

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