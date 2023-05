Erdem Ahmeti: Nuk do të isha i befasuar nëse në rrethinë e parë do të fitojë njëri nga kandidatët për zgjedhjet në Turqi

Gazetari Erdem Ahmet në emisionin “Intervistë në SHENJA”, i pyetur se përse këto zgjedhje janë të rëndësishme që Erdogan t’i fitojë, tha se çdo politikanë dëshiron të fitojë. Ai tha se është më i ri se kundërshtari i tij dhe përse të mos dëshirojë të jetë fitues.

“Me kushtetutën e re, nga sistemi i ri kjo i mbetet mandati i dytë. Në thelb, kjo është mandati i dytë, do të marr pjesë do të tentojë të fitojë dhe kjo është e drejta e tij legjitime. Unë shoh se të gjithë debatet thonë se askush nuk mund ta thotë se kush do ta thotë, ka shanse Erdogan të fitojë por edhe kundërshtari i tij. Kështu është fotografia. Në një rejting është para Erdogan në tjetrën Kemal Kılıçdaroglu”, tha gazetari Ahmet, duke shtuar se anketat në kohën e fundit nuk po dalin të sigurta.

Ai tha se nuk do të ishte i befasuar nëse në rrethinë e parë fiton njëri nga kandidatët.