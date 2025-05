Epidemiologu Danillovski për linë e majmunëve: Nuk transmetohet lehtë dhe rreziku për një epidemi është i ulët

Dje, dy raste të lisë së majmunëve u konfirmuan në laborator për herë të parë në vend. Pas konfirmimit të rasteve, epidemiologu Dragan Danillovski shpjegon se për çfarë bëhet fjalë, duke theksuar se nuk transmetohet lehtë dhe se rreziku i një epidemie është shumë i ulët.

“Lija e majmunit është një sëmundje virale e shkaktuar nga virusi i lisë së majmunit, i cili i përket të njëjtës familje si virusi i lisë së vogël (variola vera). Simptomat zakonisht përfshijnë ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh dhe shpine, zmadhim të gjëndrave limfatike, lodhje, skuqje të lëkurës që mund të shfaqet në fytyrë, duar, këmbë, zonën gjenitale ose pjesë të tjera të trupit, një periudhë inkubacioni nga 6 deri në 13 ditë, por mund të ndryshojë nga 5 deri në 21 ditë. Sëmundja zgjat nga 2 deri në 4 javë dhe në shumicën e rasteve zgjidhet pa nevojën për trajtim specifik. Megjithatë, tek njerëzit me imunitet të dobësuar, fëmijët dhe gratë shtatzëna, mund të zhvillohen komplikime më serioze”, shkruan Danilovski në profilin e tij në Facebook.

Sëmundja transmetohet me anë të kontaktit të drejtpërdrejtë me lezione të lëkurës ose lëngjeve trupore të një personi të infektuar, kontaktit të ngushtë fizik, duke përfshirë marrëdhëniet seksuale, kontaktit me objekte të kontaminuara si veshje, shtrat ose enë kuzhine, dhe pikave të frymëmarrjes.

“E rëndësishme është se kjo sëmundje nuk transmetohet lehtë. Nevojitet kontakt i ngushtë dhe i zgjatu”, thotë Danillovski.

Sipas tij, rreziku për një epidemi është shumë i ulët. Për mbrojtjen e nga kjo, thekson ai, qytetarët duhet të ruajnë higjienën.

