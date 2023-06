Enti gjerman i statistikave: Maqedonia e Veriut ka shpenzime më të ulëta për jetesë në Evropë

Shpenzimet për jetesë në Maqedoninë e Veriut janë më shumë se gjysma më të ulëta se në Gjermani, sipas të dhënave nga Enti gjerman i statistikave. Më lirë se në Maqedoni është vetëm në Turqi.

Maqedonia e Veriut është ndër vendet më të lira në Evropë dhe është mbajtësja e rekordeve për çmime të ulëta në shumë kategori, sipas të dhënave të Entit gjerman të statistikave Destatis. Staticienët gjermanë analizuan çmimet e një numri të madh produktesh dhe shërbimesh në kategori të ndryshme në 40 vende evropiane. Që nga marsi i këtij vitit, Maqedonia e Veriut është pjesërisht më e shtrenjtë se Turqia, ndërsa më e lirë se të gjitha vendet e tjera në kontinentin evropian.

Janë analizuar çmimet e ushqimeve, pijeve, duhanit, veshjeve, energjisë, shpenzimeve të transportit, telekomunikacionit, jetës kulturore dhe argëtimit, si dhe hotele dhe restorante. Pothuajse në të gjitha kategoritë Maqedonia ofron ndër çmimet më të ulëta, ndërsa në disa kategori është edhe pa dyshim më e lira. Për bazë të hulumtimin janë marrë çmimet në Gjermani dhe ato janë pikënisja (100%) nga e cila bëhet krahasimi me vendet e tjera.

Në përgjithësi, në të gjitha kategoritë, çmimet në Maqedoni janë në nivelin 49% të çmimeve në Gjermani – ose anasjelltas janë për 51% më të lira. Në përgjithësi është më e lirë vetëm në Turqi ku niveli i çmimeve është 39 për qind e çmimeve gjermane.

Më të lira cigaret dhe ushqimi

Për shembull, ushqimet dhe pijet joalkoolike në Maqedoni janë 62% e mesatares në Gjermani, duke i bërë ato më të lirat në mesin e 40 vendeve evropiane. Këtu llogariten çmimet mesatare të bukës, mishit, peshkut, produkteve të qumështit dhe vezëve, vajit dhe produkteve të naftës. Çmimet e frutave, perimeve dhe patateve në Maqedoni janë deri tani më të lirat në Evropë. Janë në nivelin e 45% të çmimeve në Gjermani. Për krahasim, në rajonin e Ballkanit, çmimet në Serbi janë në nivelin 86% të çmimeve gjermane, në Kroaci – 76%, në Greqi – 67%, dhe në Shqipëri 77%.

Cigaret dhe produktet e duhanit janë më të lira vetëm në Turqi. Çmimet e duhanit në Maqedoni janë pothuajse një e treta e çmimeve në shumicën e vendeve anëtare të BE-së dhe në krahasim me disa vende janë pesë herë më të lira. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat dhe këpucët. Çmime më të lira në ato sektorë në tokën evropiane gjenden vetëm në Turqi, megjithëse çmimet në Maqedoni nuk janë larg mesatares evropiane.

Për sa i përket energjisë, katër vende evropiane janë më të lira se Maqedonia. Këto janë: Turqia, Serbia, Shqipëria, Mali i Zi dhe Hungaria kanë çmime identike. Në këtë pjesë llogariten çmimet e energjisë elektrike, gazit dhe lëndëve të tjera djegëse.

Pushimi më i lirë në Shqipëri

Për shpenzimet e telekomunikacionit më pak se qytetarët e Maqedonisë paguajnë vetëm turqit, polakët dhe rumunët. Gjashtë vende evropiane kanë pije alkoolike më të lira se Maqedonia edhe atë: Hungaria, Gjermania, Austria, Italia, Polonia dhe Rumania.

Për hotele dhe restorante më pak se në Maqedoni duhet të ndani nëse shkoni në Turqi, Bullgari ose Shqipëri. Megjithatë, atë që do ta paguani në Maqedoni për këto shërbime është 51 për qind më e lirë se Gjermani dhe më shumë se dy herë më pas se vendet si Zvicra, Islanda, Norvegjia apo Danimarka. Çmimet e shërbimeve hotelierike dhe të restoranteve në Greqi, si destinacion tradicional për pushime i qytetarëve të Maqedonisë, janë në nivelin prej 79 % të atyre gjermane, ose saktësisht 30 për qind më të larta se ato në Maqedoninë e Veriut. Në Kroaci është më shtrenjtë, atje për këto shërbime do të paguani 34 për qind më shtrenjtë se në vend. Më lirë është në Shqipëri dhe Turqi ku do të kaloni për 5 për qind më lirë se në Maqedoni.

