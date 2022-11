Enis Bardhi: Ta mbyllim vitin me fitore

Seleksionuesi i përfaqësueses A të Maqedonisë, Bllagoja Milevski dhe zëvendës kapiteni, Enis Bardhi në konferencën zyrtare për shtyp folën për pritjet nga ndeshja e nesërme kontrolluese me Azerbajxhanin në arenën “Todor Proeski” në Shkup.

„Favoritë në futboll sot nuk ka, ne detyrohemi të luajmë maksimalisht dhe mirë. Kemi analizuar ndeshjen me Finlandën, duhet t’i përmirësojmë gabimet që u shfaqën dhe shpresoj në rezultat pozitiv ndaj Azerbajxhanit. Kundërshtari fizikisht është i fortë, ne do t’i sulmojmë pasi duam të fitojmë për vetëbesim më të mirë dhe për ta mbyllur vitin me sukses”, tha Enis Bardhi.