Enis Bardhi: Do të dalim fitues, jemi përgatitur mirë

Enis Bardhi: Do të dalim fitues, jemi përgatitur mirë

Nesër, në orën 18:00, në Arenën Kombëtare “Todor Proeski” në Shkup, përfaqësuesja e futbollit e Maqedonisë së Veriut do të zhvillojë ndeshjen kualifikuese të grupit kundër Lihtenshtajnit.

Mesfushori Enis Bardhi shprehet i bindur për suksesin e ekipit, duke theksuar se skuadra është përgatitur mirë për këtë përballje.

“Jemi përgatitur mirë për këtë ndeshje, e cila padyshim është e vështirë. Kemi bërë analiza të detajuara dhe besojmë se do të dalim fitues,” tha Bardhi.

MARKETING

Të ngjajshme

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Zejd Rexhepi: Me 19 tetor do të sjellim ndryshimet kombëtare në tërë territorin e shtetit

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

Bujar Osmani: Energjia e rezistencës tregon që ndryshimi është i pashmangshëm në Çair

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

VLEN hap shtabin zgjedhor në Dollnen dhe prezanton Blerim Islamin si kandidat për kryetar komune

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Milionerë e miliarderë, kush ishin 33 biznesmenët që Trump bëri bashkë në një takim

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Ish-zëvendëspresidenti amerikan: Putin do të sulmojë një anëtar të NATO-s pas Ukrainës

Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës

Londër, mbi 1 000 të arrestuar në protestën pro Palestinës