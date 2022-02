Energjetikë, rritet bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë

Energjetika është fusha ku do ta rrisin bashkëpunimin Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria. Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe ministri i Energjetikës së Turqisë, Fatih Donmes do të nënshkrujanë Memorandum për bashkëpunim në fushën e energjetikës që do të kontribojë në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Dy kompani turke janë në konkurrencë për përzgjedhje të firmës e cila përmes rrugës së partneritetit publiko-privat do ta ndërtojë rrjetin distributiv gazsjellës në shtet. /SHENJA/