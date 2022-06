Ende po prisni Godonë?”, Rama publikon foton me kryeministrin e RMV nga Brukseli

Kryeministri i vendit Edi Rama ka publikuar një foto së bashku me liderin e Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski përpara nisjes së samitit 2-ditor të Brukselit ku është i ftuar të marrë pjesë. Këtë postim, Rama e ka shoqëruar me nota ironie teksa shkruan se jemi më shumë se kurrë të përkushtuar për modernizimin e vendeve dhe rajonit me frymën e evropiane.

“Ende po prisni Godonë? Ne jemi mësuar me këtë shfaqje dhe jemi më shumë se kurrë të përkushtuar që të shtyjmë përpara modernizimin e vendeve dhe rajonit tonë me frymë të palëkundur evropiane”, ka shkruar Kryeministri Rama në Twitter.