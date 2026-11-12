EMV publikon tenderin për nxjerrjen dhe transportin e 1 milion tonëve qymyr në vit nga Kosova
SHA EMV dje shpalli një tender për përzgjedhjen e një operatori privat i cili do të kryejë nxjerrjen e mbetjeve dhe qymyrit, përpunimin, analizën dhe transportin e qymyrit nga miniera e Obiliqit në Kosovë në termocentralet e RMV-së TEC Manastir dhe TEC Osllomej. Ky është një operacion që lidhet me bashkëpunimin e rënë dakord midis EMV-së dhe kompanisë energjetike të Kosovës KEK, përmes të cilit Maqedonia duhet të sigurojë sasi shtesë të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike.
Sipas dokumentacionit të tenderit, dërgesa e planifikuar është rreth 1 milion ton qymyr në vit, ose mesatarisht rreth 2.500 ton në ditë, me një devijim të lejuar prej plus ose minus 30 përqind. Kontrata me operatorin e përzgjedhur do të ketë një kohëzgjatje prej 36 muajsh.
Qymyri negociohet dhe blihet nga KEK-u i Kosovës, ndërsa operatori privat do të angazhohet për aktivitetet e minierave dhe logjistikës: nxjerrjen e mbetjeve dhe qymyrit, përpunimin, analizën dhe transportin në termocentralet e Maqedonisë. Kjo do të thotë që kostoja e shërbimeve të operatorit është një artikull i veçantë nga çmimi me të cilin EMV blen qymyrin nga kompania e Kosovës.
Për të kryer punën, EMV është duke kërkuar një operator me kapacitet serioz financiar, personeli dhe teknik. Një nga kushtet është që kompania të ketë të ardhura minimale vjetore prej të paktën 750 milionë denarësh në secilin vit – 2023, 2024 dhe 2025. Përveç kësaj, operatori i përzgjedhur do të duhet të ofrojë një garanci për ekzekutimin cilësor të kontratës në shumën prej pesë përqind.