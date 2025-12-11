EMV: Një pjesë e qytetit të Shkupit nesër do të jetë pa ngrohje

EMV: Një pjesë e qytetit të Shkupit nesër do të jetë pa ngrohje

Një pjesë e madhe e lagjes Qendër të Shkupit do të jetë pa ngrohje sot dhe nesër nga ora 11:00 deri në orën 16:00 për shkak të lidhjes së ndërtesave të reja në sistem, njoftoi EMV.

“Për shkak të lidhjes së planifikuar të objekteve në rrugën Kole Nedelkovski nr. 15A dhe rrugën Vasil Gjorgov nr. 21B dhe 23B, të enjten ose të premten, midis orës 11:00 dhe 16:00, një pjesë e rrjetit të shpërndarjes do të zbrazet, duke rezultuar në një ndërprerje të përkohshme të furnizimit me energji termike për objektet e mëposhtme:

Risto Shishkov Nr.20,22,27A,28,34A,35,39
Miroslav Krleža nr 51, 52, 54A, 61, 62, 65, 67
Ilinden Nr.47,49,55,57,59,62,64,70,80 J.H. Jinot nr 19,21,23
Kosta Veselinov nr. 4, 5, 6A
Naum N.Borche Nr. 58,66,68,70,73,74,79,79G (DG 13th Nëntor),81,87,88,88A,88B
Orce Nikolov nr 69,71,74,75,75B,79,83A,83B,85,86A,89,90,
Orce Nikolov 91,93,94,96,97,100,101,106,107,110
Oton Zupancic nr 22 Merimanga nr 1,9,12
Pirinska Nr. 35,44 (Ambasada Ruse),45,50,52
Rosa Plaveva Nr. 1A,4
Çedomir Minderovic nr 22,26,35
Fronti Popullor Nr. 3 (hyrja 3 dhe 4)
Vasil Gjorgov Nr. 21”, thuhet në deklaratë.

