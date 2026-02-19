Emri i tij doli në dosjen Epsteinin, Gates anulon samitin e inteligjencës artificiale në Indi
Bashkëthemeluesi i Microsoft Corp, Bill Gates, ka anuluar një fjalim kryesor që ishte planifikuar të mbante në një samit të Inteligjencës Artificiale (IA) në Indi, vetëm disa orë përpara paraqitjes së tij.
Gates Foundation, krahu filantropik i miliarderit, njoftoi se vendimi u mor “pas një shqyrtimi të kujdesshëm” me qëllim që fokusi të mbetet te prioritetet kryesore të samitit. Fondacioni nuk dha detaje të mëtejshme mbi arsyet e anulimit. Tërheqja e Gates vjen në një kohë kur janë ringjallur kritikat lidhur me marrëdhënien e tij të kaluar me financierin e ndjerë dhe shkelësin e dënuar seksual Jeffrey Epstein. Spekulimet kanë ngritur pikëpyetje nëse kjo lidhje mund të ndikojë negativisht në reputacionin dhe misionin e fondacionit.
Gates e ka cilësuar më parë marrëdhënien me Epstein si një “gabim të madh” dhe ka shprehur keqardhje për takimet dhe darkat që kishte pasur me të. Sipas një raporti të publikuar nga Financial Times, drejtori ekzekutiv i fondacionit, Mark Suzman, u ka thënë punonjësve se lidhja me Epstein kishte “njollosur” reputacionin e organizatës. Përfaqësuesit e fondacionit nuk pranuan të komentojnë më tej përtej deklaratës zyrtare.
Samiti i IA-së nisi këtë javë në New Delhi, në kuadër të ambicies strategjike të kryeministrit Narendra Modi për ta pozicionuar Indinë si një fuqi globale në Inteligjencën Artificiale dhe teknologji. Në vend të Gates, në samit do të flasë kreu i fondacionit për Indinë dhe Afrikën. Ndërkohë, Microsoft ka njoftuar plane për të investuar 50 miliardë dollarë për të nxitur adoptimin e IA-së në Jugun global.