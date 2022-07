(VIDEO) Emisari gjerman: Agresioni rus tregon sa është e rëndësishme zgjidhja e kontesteve

Për Gjermaninë, gjuha maqedonase dhe identiteti janë të qarta, ndërsa ato ruhen propozimin francez. Kështu dërgon porosi i dërguari i posaçëm i Qeverisë federale për vendet e Ballkanit Perëndimor, Manuel Saracin, nga vizita e tij në Shkup. Dera për hapjen e negociatave për RMV-në, sipas Saracin, është e hapur si asnjëherë më parë.

Manuel Saracin, i dërguar i posaçëm i Qeverisë gjermane

“E kam ndjesinë se dera për të ecur përpara me procesin e BE-së për Maqedoninë e Veriut, është hapur gjerë e gjatë, ashtu siç nuk ka qenë për një kohë të gjatë. E di që për të kaluar nëpër këtë derë nuk është aq e lehtë dhe ky është vendim i politikës suaj dhe vendit tuaj. Por, uroj që së bashku të mund të shkojmë përmes kësaj rruge sepse jetojmë në një kohë e cila paraqet kthesë. Sulmi rus ndaj Ukrainës tregon se sa është me rëndësi të zgjidhen problemet, sa është me rëndësi të organizohemi bashkërisht”.

Ndërkaq, zëvendës-kryeminstri për Çështje Evropiane Bojan Mariçiq, thotë se nuk është koha për të luajtur kartën e kohës, duke shpresuar se ndoshta do të marrim propozim më të mirë.

Bojan Mariçiq, zv/kryeministër për Çështje Evropiane

“Nuk do të ishte e përgjegjshme ta lëshojmë shansin pa e ditur se kur se kur do ta kemi përsëri, dhe pa e ditur nën çfarë kushte dhe situata. Sinqerisht jam i bindur se ky do të ishte dëm i vërtetë edhe për shtetin edhe për gjeneratat e ardhëshme nëse e lëshojmë këtë moment, duke shpresuar se ndoshta do të marrim propozim më të mirë. Nuk do të ishte e përgjegjshme të refuzojmë këtë propozim, me të cilin i kemi arritur pritshmëritë dhe kërkesat tona, me shpresë se ndoshta do të na oftohet propozim më i mirë”.

Manuel Saracin është funksionari i katërt evropian, që në tre ditët e fundit e viziton vendin dhe jep mbështetje për propozimin francez për fillim të negociatave me Bashkimin Europian.

Emine Ismaili /SHENJA/