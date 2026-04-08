Emiratet e Bashkuara Arabe, 3 të plagosur nga mbeturinat e përgjimit të mbrojtjes ajrore
MARKETING
Mbeturinat nga një përgjim nga sistemet e mbrojtjes ajrore në Emiratet e Bashkuara Arabe lanë tre persona të plagosur dhe shkaktuan zjarr në impiantin e përpunimit të gazit Habshan, thanë sot autoritetet, menjëherë pas njoftimit të armëpushimi të përkohshëm midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
MARKETING
Në mesin e të plagosurve përfshihen dy shtetas të EBA-së dhe një indian, tha Zyra e Medias në Abu Dhabi, duke shtuar se incidenti shkaktoi pezullimin e operacioneve në objekt.
Të martën, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ai ra dakord “të pezullojë bombardimet dhe sulmin ndaj Iranit për një periudhë prej dy javësh”.
Përshkallëzimet rajonale shpërthyen kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem të atëhershëm Ajatollah Ali Khamenei. Autoritetet iraniane nuk e kanë përditësuar numrin e viktimave ditët e fundit.
Irani u hakmor me sulme me dronë dhe raketa që synonin Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehonin asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërsa prishën tregjet globale dhe aviacionin.