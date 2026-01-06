Emir Sahiti i jep prioritet një transferimi drejt Arabisë Saudite
Sulmuesi kosovar Emir Sahiti pritet të largohet nga Hamburgu gjatë afatit kalimtar dimëror, pas një sezoni të vështirë dhe me shumë pak hapësira në skuadër.
Sipas raportimit të OneFootball, menaxheri i 27-vjeçarit është duke punuar intensivisht për gjetjen e një klubi të ri. Emri i Sahitit u është ofruar disa skuadrave, përfshirë St. Pauli, por futbollisti ka kërkuar qartë që prioritet të jetë një transferim drejt Arabisë Saudite.
Sahiti ka pasur vështirësi të mëdha për të siguruar minuta këtë edicion në Bundesligën gjermane. Ai ka zhvilluar vetëm 122 minuta lojë në kampionat, duke u paraqitur në dy ndeshjet e para të sezonit.
Pas kësaj, nuk ka fituar më asnjë minutë: në nëntë ndeshje nuk u ftua fare, ndërsa në tri të tjera mbeti në bankën e rezervistëve.
Minutat e vetme pas kësaj periudhe i mori më 3 dhjetor, në ndeshjen e Kupës së Gjermanisë ndaj Holstein Kielit.
Emir Sahiti iu bashkua Hamburgut në verën e vitit 2024, duke u transferuar nga Hajduk Split për shumën prej 1.2 milionë eurosh. Kontrata e tij me klubin gjerman skadon në vitin 2027, çka e bën këtë afat dimëror vendimtar për të ardhmen e tij.