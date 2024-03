Elon Musk nuk do të ofrojë mbështetje financiare për asnjë kandidat në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së

Elon Musk, miliarderi dhe drejtuesi i kompanive SpaceX dhe Tesla, si dhe i platformës së rrjeteve sociale X, ka bërë të qartë qëndrimin e tij neutral në lidhje me zgjedhjet presidenciale të ardhshme në Shtetet e Bashkuara. Musk, i cili është njohur për ndikimin e tij në rrjete sociale dhe në industrinë teknologjike, ka njoftuar se nuk do të ofrojë mbështetje financiare as për kandidatin republikan Donald Trump, as për kandidatin demokrat Joe Biden.

Ky lajm vjen pas një takimi të raportuar mes Muskit dhe Trumpit, por duket se takimi nuk ka ndryshuar qëndrimin e Muskit ndaj mbështetjes financiare të kandidatëve. Në një deklaratë të bërë publike në platformën X, Musk ka theksuar se nuk do të kontribuojë financiarisht në asnjë nga fushatat e kandidatëve presidencialë.

Kjo deklaratë e Muskit ndjek një ndryshim të dukshëm nga qëndrimi i tij i mëparshëm në vitin 2022, kur ai kishte inkurajuar votuesit amerikanë të mbështesnin Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme. Rezultati i atyre zgjedhjeve solli një shumicë republikane në Dhomën e Përfaqësuesve, ndërsa demokratët mbajtën kontrollin e Senatit.

