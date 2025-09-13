Elon Musk kërkon shpërbërjen e Parlamentit britanik dhe ndryshimin e qeverisë

Elon Musk kërkon shpërbërjen e Parlamentit britanik dhe ndryshimin e qeverisë

Biznesmeni dhe themeluesi i kompanive Tesla dhe SpaceX, Elon Musk, ka deklaruar se në Mbretërinë e Bashkuar është e nevojshme një “shpërbërje e Parlamentit” dhe një “ndryshim qeverie”.
Këto komente ai i bëri gjatë një lidhjeje me video në një manifestim të organizuar nga e djathta ekstreme në Londër.

“Nuk mund të presim. Nuk kemi edhe katër vite të tjera, apo kurdo që të mbahen zgjedhjet e ardhshme – është shumë vonë. Duhet ndërmarrë diçka që tani,” – tha Musk, duke iu referuar qeverisë laburiste të kryeministrit Keir Starmer, me të cilin ai ka pasur përplasje edhe më parë.

Më tej, ai akuzoi të majtën për nxitje dhune dhe tha se ajo është “partia e dhunës dhe e vrasjes”, duke përmendur si shembull vrasjen e Charlie Kirk në SHBA – një figurë e njohur e së djathtës amerikane.

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune