Elon Musk, i pari në botë me pasuri mbi 500 miliardë dollarë
Elon Musk ka shkruar historinë financiare, duke u bërë personi i parë në botë që kalon kufirin e 500 miliardë dollarëve në pasuri neto, sipas indeksit të miliarderëve të Forbes.
Ky rekord i jashtëzakonshëm është nxitur nga rikuperimi i ndjeshëm i aksioneve të Tesla-s, rritja e vlerësimeve për kompaninë hapësinore SpaceX dhe zhvillimet pozitive rreth start-up-it të tij të inteligjencës artificiale xAI. Vetëm këtë vit, Tesla ka parë një rritje prej mbi 14% në bursë, ndërsa pasuria e Muskut u shtua me mbi 6 miliardë dollarë në ditët e fundit.
Vendimi i Musk për t’u distancuar nga angazhimet politike dhe për t’u përqendruar plotësisht në bizneset e tij, ka rritur ndjeshëm besimin e investitorëve. Ai gjithashtu bleu aksione shtesë në Tesla me vlerë rreth 1 miliard dollarë, duke sinjalizuar besim të plotë në drejtimin e kompanisë drejt teknologjive të reja si AI dhe robotika, raporton Sky News.
Start-up-i xAI tani vlerësohet në 75 miliardë dollarë, ndërsa SpaceX pritet të kapë vlerën rekord prej 400 miliardë dollarësh në raundet e ardhshme të financimit.
Në renditjen e Forbes, pas Muskut vjen Larry Ellison i Oracle me një pasuri prej rreth 350 miliardë dollarësh.