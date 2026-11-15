Elon Musk dhe drejtues të teknologjisë nënshkruajnë peticionin për rikthimin e Jensen Huang në Nvidia
Drejtori ekzekutiv i Tesla-s dhe SpaceX-it, Elon Musk, iu bashkua disa drejtuesve të kompanive të teknologjisë në mbështetje të një peticioni online që bën thirrje për rikthimin e bashkëthemeluesit të Nvidia-s, Jensen Huang, transmeton Anadolu.
Huang dha dorëheqjen nga posti i drejtorit ekzekutiv javën e kaluar, mes polemikave lidhur me marrëdhëniet e tij të raportuara personale dhe shqetësimeve për sigurinë kombëtare.
“Është duke u zhvilluar një peticion për rikthimin e Huang-ut dhe edhe unë po e nënshkruaj”, shkroi Musk në rrjetin social amerikan X.
Peticioni, i publikuar në faqen e internetit “Stand With Jensen”, ka mbledhur mbi 130.000 nënshkrime deri më tani, përfshirë mijëra persona që identifikohen si punonjës aktual dhe ish-punonjës, si dhe aksionarë të Nvidia-s.
Ndër mbështetësit e njohur të listuar në këtë faqe interneti janë drejtori ekzekutiv i Replit, Amjad Masad, drejtori ekzekutiv i Epic Games, Tim Sweeney dhe drejtori ekzekutiv i Y Combinator, Garry Tan.
Letra e hapur, drejtuar bordit të drejtorëve të Nvidia-s, shprehu shqetësim se Huang mund të jetë larguar nga detyra pa respektimin e duhur të procedurave, pavarësisht se kishte drejtuar për 33 vjet kompaninë që bashkëthemeloi.
Në letër, bordit iu kërkua ta rikthente Huang-un në detyrë deri në përfundimin e një hetimi të pavarur për të vërtetuar faktet, t’i garantonte atij një seancë të drejtë ku të ketë mundësi të përgjigjej dhe të japë një shpjegim publik për vendimin, të shoqëruar me prova që e mbështesin atë.
“Dyshimi ose lidhja me dikë, në vetvete, nuk përbën bazë të mjaftueshme për t’i dhënë fund drejtimit të Jensen-it. Jensen meriton proces të rregullt, jo drejtësi të turmës”, thuhej më tej.
Huang dha dorëheqjen të enjten nga postet e presidentit, drejtorit ekzekutiv dhe anëtarit të bordit të Nvidia-s, mes shqyrtimit të një marrëdhënieje të raportuar me një biznesmene, e cila dyshohet nga zyrtarët e inteligjencës amerikane se ka lidhje me inteligjencën kineze.
Prodhuesi i çipave emëroi drejtoreshën financiare, Colette Kress, si drejtoreshë ekzekutive të përkohshme, ndërsa nisi kërkimin për një pasues të përhershëm.