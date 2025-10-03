Elmazi: Premtime që u harruan për vite, ne do t’i bëjmë realitet

Elmazi: Premtime që u harruan për vite, ne do t’i bëjmë realitet

Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Sarajit, Muhamet Elmazi, në debatin e sonte në “Debat në SHENJA” prezantoi projektet kryesore infrastrukturore që synon t’i realizojë në komunë.

Elmazi njoftoi se një nga prioritetet është transformimi i bulevardit kryesor në Saraj në një rrugë me katër korsi, që përfshin edhe shtigje të dedikuara për çiklistë dhe këmbësorë, duke e bërë më të sigurt dhe funksional qarkullimin për të gjithë.

“Një projekt tjetër i rëndësishëm është përmirësimi i rrugës rajonale që lidh komunën e Sarajit me komunat e Jegunovcit dhe Tearcës, duke e shtrirë nga fshati Kondovë deri në Radushë. Sipas Elmazit, ky projekt është premtuar në çdo cikël zgjedhor, por deri tani nuk është realizuar”.

Elmazi përmendi edhe ndërtimin e një rrethrrotullimi në Saraj, një kërkesë e kahmotshme veçanërisht për banorët e pjesës së majtë të komunës, si dhe ndërtimin e urës së Llokës, që së bashku me këto dy projekte konsiderohen si ndër më të mëdhatë dhe me ndikim të rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

“Besojmë se me marrjen e pushtetit do t’i zgjidhim këto probleme që kanë mbetur të pazgjidhura për vite me radhë,” tha Elmazi. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Ramadani: Një pjesë e VLEN-it ishte me Arsovskën – Elmazi: Sot partnerë janë Bexheti dhe Arsovska

Ramadani: Një pjesë e VLEN-it ishte me Arsovskën – Elmazi: Sot partnerë janë Bexheti dhe Arsovska

Elmazi: Disa vendbanime në Saraj ende pa rrjet ujësjellësi, ndërsa të tjerët përballen me probleme të shtypjes së ujit

Elmazi: Disa vendbanime në Saraj ende pa rrjet ujësjellësi, ndërsa të tjerët përballen me probleme të shtypjes së ujit

Blerant Ramadani premton zgjidhje të qëndrueshme për furnizimin me ujë në komunën e Sarajit brenda dy viteve të para

Blerant Ramadani premton zgjidhje të qëndrueshme për furnizimin me ujë në komunën e Sarajit brenda dy viteve të para

Ramadani: E kemi gati planin për ta rregulluar infrastrukturën në Saraj!

Ramadani: E kemi gati planin për ta rregulluar infrastrukturën në Saraj!

Irlanda konfirmon se 16 shtetas të saj në flotiljen “Sumud” janë transferuar në qendrën izraelite të paraburgimit

Irlanda konfirmon se 16 shtetas të saj në flotiljen “Sumud” janë transferuar në qendrën izraelite të paraburgimit

Gaza, rritet në afër 66.300 numri i të vdekurve nga lufta gjenocidale e Izraelit

Gaza, rritet në afër 66.300 numri i të vdekurve nga lufta gjenocidale e Izraelit