Elmazi: Disa vendbanime në Saraj ende pa rrjet ujësjellësi, ndërsa të tjerët përballen me probleme të shtypjes së ujit

Elmazi: Disa vendbanime në Saraj ende pa rrjet ujësjellësi, ndërsa të tjerët përballen me probleme të shtypjes së ujit

Kandidati i koalicionit VLEN për komunën e Sarajit, Muhamet Elmazi, në emisionin “Debat në SHENJA” foli për problemet me rrjetin e ujësjellësit në disa vendbanime të komunës.

Elmazi bëri me dije se disa fshatra, si Çajlana, Semenishti, Vorca dhe Radusha, ende nuk kanë rrjet të rregullt ujësjellësi dhe banorët e tyre kanë improvizuar furnizimin me ujë me mjete dhe iniciativë vetanake.

“Ndërsa pjesa tjetër e komunës ka rrjet ujësjellësi, një problem i shfaqur është shtypja e ujit në sistem,” tha Elmazi.

Ai shtoi se gjatë mandatit të tij si këshilltar në qytetin e Shkupit, nisi iniciativa dhe debate të ashpra me kryetaren e qytetit për të siguruar ujë të pijshëm për banorët e Sarajit.

“Si rezultat i bashkëpunimit ndërkomunal midis Komunës së Sarajit dhe qytetit të Shkupit, janë siguruar rreth 197 milionë denarë për riinvestime në rrjetin e ujësjellësit, me qëllim zgjidhjen e problemeve të furnizimit me ujë në komunë”deklaroi Elmazi. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Blerant Ramadani premton zgjidhje të qëndrueshme për furnizimin me ujë në komunën e Sarajit brenda dy viteve të para

Blerant Ramadani premton zgjidhje të qëndrueshme për furnizimin me ujë në komunën e Sarajit brenda dy viteve të para

Elmazi: Premtime që u harruan për vite, ne do t’i bëjmë realitet

Elmazi: Premtime që u harruan për vite, ne do t’i bëjmë realitet

Ramadani: E kemi gati planin për ta rregulluar infrastrukturën në Saraj!

Ramadani: E kemi gati planin për ta rregulluar infrastrukturën në Saraj!

Irlanda konfirmon se 16 shtetas të saj në flotiljen “Sumud” janë transferuar në qendrën izraelite të paraburgimit

Irlanda konfirmon se 16 shtetas të saj në flotiljen “Sumud” janë transferuar në qendrën izraelite të paraburgimit

Gaza, rritet në afër 66.300 numri i të vdekurve nga lufta gjenocidale e Izraelit

Gaza, rritet në afër 66.300 numri i të vdekurve nga lufta gjenocidale e Izraelit

Trump i cakton Hamasit afat deri të dielën në mbrëmje për ta pranuar propozimin e tij për Gazën

Trump i cakton Hamasit afat deri të dielën në mbrëmje për ta pranuar propozimin e tij për Gazën