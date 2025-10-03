Elmazi: BDI është forca politike në Saraj, jo ASH – Ramadani: Do të bashkëpunoj me këdo për të mirën e banorëve

Kandidatët për komunën e Sarajit, Muhamet Elmazi nga koalicioni VLEN dhe Blerant Ramadani nga Aleanca Kombëtare për Integrim, në debatin “Debat në SHENJA” trajtuan çështjen e ndikimit politik dhe bashkëpunimit ndërmjet subjekteve në nivel lokal.

Muhamet Elmazi u shpreh se forca reale politike në Saraj nuk është Aleanca për Shqiptarët, por Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e lidhur drejtpërdrejt me Blerim Bexhetin.

“Forcë politike në Saraj është Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe nuk mundet struktura e BDI-së me Blerim Bexhetin në krye të mos ketë bashkëpunim apo marrëdhënie të drejtpërdrejta me kandidatin Blerant Ramadani,” deklaroi Elmazi.

Ndërkohë, Blerant Ramadani theksoi se në momentin që ai është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, ekziston bashkëpunim institucional me të gjitha subjektet brenda koalicionit, por pa nënshtrim ndaj asnjërit.

“Në aspektin profesional, unë mund të jem bashkëpunëtor i mirë për projektet konkrete për qytetarët, por jo në formë të nënshtrimit,” tha Ramadani.

