Elmazi: BDI është forca politike në Saraj, jo ASH – Ramadani: Do të bashkëpunoj me këdo për të mirën e banorëve
Kandidatët për komunën e Sarajit, Muhamet Elmazi nga koalicioni VLEN dhe Blerant Ramadani nga Aleanca Kombëtare për Integrim, në debatin “Debat në SHENJA” trajtuan çështjen e ndikimit politik dhe bashkëpunimit ndërmjet subjekteve në nivel lokal.
Muhamet Elmazi u shpreh se forca reale politike në Saraj nuk është Aleanca për Shqiptarët, por Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e lidhur drejtpërdrejt me Blerim Bexhetin.
“Forcë politike në Saraj është Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe nuk mundet struktura e BDI-së me Blerim Bexhetin në krye të mos ketë bashkëpunim apo marrëdhënie të drejtpërdrejta me kandidatin Blerant Ramadani,” deklaroi Elmazi.
Ndërkohë, Blerant Ramadani theksoi se në momentin që ai është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, ekziston bashkëpunim institucional me të gjitha subjektet brenda koalicionit, por pa nënshtrim ndaj asnjërit.
“Në aspektin profesional, unë mund të jem bashkëpunëtor i mirë për projektet konkrete për qytetarët, por jo në formë të nënshtrimit,” tha Ramadani.