Elisa Spiropali përjashtohet nga Grupi Parlamentar i PS-së
Një vendim i papritur është marrë sot në Kryesinë e Kuvendit të Shqipërisë, ku Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste ka votuar pro largimit të deputetes Elisa Spiropali nga grupi.
Mbledhja e thirrur për këtë të martë ka nisur në orën 09:30 dhe ka zgjatur deri në përfundimin e procesit të votimit, raporton Euronews Albania, përcjell Gazeta Sinjali.
Kërkesa për hedhjen në votim të largimit të Spiropalit nga grupi është inicuar nga vetë kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla.
Gjatë votimit, shumica e deputetëve socialistë janë shprehur pro këtij vendimi, ndërsa burimet bëjnë të ditur se dy figura të njohura të kësaj partie, deputetët Erion Braçe dhe Bledi Çuçi, kanë zgjedhur të abstenojnë.
Pas përfundimit të votimit që vulosi largimin e Spiropalit nga grupi, mbledhja është mbyllur.