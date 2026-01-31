Elena Rybakina është “mbretëresha” e Australian Open, mposht Sabalenka në finale

Elena Rybakina është “mbretëresha” e Australian Open, mposht Sabalenka në finale

Tensitja kazake Elena Rybakina, numri 5 në botë, është shpallur sot fituese e grand slam-it të Australian Open. Në finalen e luajtur në Melburn, ajo mundi 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) bjellorusen Aryna Sabelanka (numri 1). Një finale mjaft e bukur, që zgjati 2 orë e 20 minuta. Rybakina u hakmorr për humbjen e tri viteve më parë, duke triumfuar për herë të parë në karrierë në Australian Open.

Për të ky është grand slam i dytë në karrierë (ka fituar edhe Wimbledon në vitin 2022). Një turne i shkëlqyer për tenisten kazake, që eliminoi mjaft emra të njohur (Swiatek e Pegula).

Për Rybakina kjo është finalja e katërt e humbur në një grand slam, ndërkohë që ka fituar po katër turne të tillë (2 herë Australian Open e 2 herë US Open). Një ndeshje e hapur dhe me rivalitet në të trija setet, ku të dyja tenistet dueluan fort për fitoren. Rybakina arriti të rikuperojë edhe një disavantazh në setin e tretë dhe e meritoi fitoren.

Zhgënjim për Sabalenka, që ishte favorite, por zhgënjeu në finale.

MARKETING

Të ngjajshme

Gjiganti anglez bën çmendurinë – ofron 80 milionë euro për transferimin e Ferran Torres

Gjiganti anglez bën çmendurinë – ofron 80 milionë euro për transferimin e Ferran Torres

“E kam vëlla”, zyrtari i Besiktasit befasohet me fjalët që Rashica tha për Asllanin

“E kam vëlla”, zyrtari i Besiktasit befasohet me fjalët që Rashica tha për Asllanin

E jashtëzakonshme: Vedat Muriqi lojtari i muajit në La Liga

E jashtëzakonshme: Vedat Muriqi lojtari i muajit në La Liga

Zyrtare: Besiktasi e prezanton Kristjan Asllanin

Zyrtare: Besiktasi e prezanton Kristjan Asllanin

Portugalia fiton Suedinë dhe siguron pozitën e 5-të

Portugalia fiton Suedinë dhe siguron pozitën e 5-të

Arbër Zeneli merr një ofertë tunduese nga klubi i Arabisë Saudite

Arbër Zeneli merr një ofertë tunduese nga klubi i Arabisë Saudite