Electronic Arts (EA), një nga kompanitë më të mëdha të lojërave në botë, ka pranuar të shitet për 55 miliardë dollarë
Electronic Arts (EA), një nga kompanitë më të mëdha të lojërave në botë, ka pranuar të shitet për 55 miliardë dollarë.
Blerësit janë një konsorcium që përfshin Fondin e Investimeve Publike të Arabisë Saudite, Silver Lake dhe Affinity Partners të Jared Kushner.
Marrëveshja konsiderohet si blerja më e madhe me hua në histori, ku një pjesë e madhe e shumës financohet me kredi.
Ky transaksion do ta bëjë EA kompani private, duke hequr aksionet e saj nga bursa.
Çmimi i blerjes është 25% më i lartë se vlera e tregut, duke e vlerësuar aksionin në 210 dollarë.
Drejtuesi Andrew Wilson, që do të vazhdojë në post, e cilësoi marrëveshjen si “një njohje e fuqishme e punës sonë”.
Ekspertët e industrisë paralajmërojnë se borxhi prej 20 miliardë dollarësh mund të kufizojë investimet në lojëra të reja.
Gjithashtu, ka shqetësime se presioni për fitime mund të çojë në shkurtime të tjera brenda kompanisë.