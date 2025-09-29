Electronic Arts (EA), një nga kompanitë më të mëdha të lojërave në botë, ka pranuar të shitet për 55 miliardë dollarë

Electronic Arts (EA), një nga kompanitë më të mëdha të lojërave në botë, ka pranuar të shitet për 55 miliardë dollarë

Electronic Arts (EA), një nga kompanitë më të mëdha të lojërave në botë, ka pranuar të shitet për 55 miliardë dollarë.

Blerësit janë një konsorcium që përfshin Fondin e Investimeve Publike të Arabisë Saudite, Silver Lake dhe Affinity Partners të Jared Kushner.

Marrëveshja konsiderohet si blerja më e madhe me hua në histori, ku një pjesë e madhe e shumës financohet me kredi.

Ky transaksion do ta bëjë EA kompani private, duke hequr aksionet e saj nga bursa.

Çmimi i blerjes është 25% më i lartë se vlera e tregut, duke e vlerësuar aksionin në 210 dollarë.

Drejtuesi Andrew Wilson, që do të vazhdojë në post, e cilësoi marrëveshjen si “një njohje e fuqishme e punës sonë”.

Ekspertët e industrisë paralajmërojnë se borxhi prej 20 miliardë dollarësh mund të kufizojë investimet në lojëra të reja.

Gjithashtu, ka shqetësime se presioni për fitime mund të çojë në shkurtime të tjera brenda kompanisë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Shefi i ChatGPT parashikon se kur Inteligjenca Artificiale mund të kurojë kancerin

Shefi i ChatGPT parashikon se kur Inteligjenca Artificiale mund të kurojë kancerin

A po sjell Apple një ChatGPT të vetin?

A po sjell Apple një ChatGPT të vetin?

ChatGPT po bëhet më i mençur, tani mund ta dijë çfarë ju nevojitet para se ta kërkoni

ChatGPT po bëhet më i mençur, tani mund ta dijë çfarë ju nevojitet para se ta kërkoni

OpenAI përfiton miliarda të tjerë nga marrëveshja e re me CoreWeave

OpenAI përfiton miliarda të tjerë nga marrëveshja e re me CoreWeave

Nvidia do të investojë deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI të ChatGPT

Nvidia do të investojë deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI të ChatGPT

Chrome në telefona i kthen faqet në podkaste

Chrome në telefona i kthen faqet në podkaste