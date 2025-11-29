El Salvadori hap Muzeun e parë të Palestinës në Amerikën Latine, shfaq 140 vjet trashëgimi
Muzeu i porsahapur i Palestinës në San Salvador është institucioni i parë i këtij lloji në Amerikën Latine, duke ofruar një pasqyrë të thelluar të më shumë se 140 viteve të historisë, traditave dhe migrimit palestinez në rajon, raporton Anadolu.
I themeluar nga komuniteti arabo-palestinez i Salvadorit, muzeu synon të forcojë lidhjet kulturore dhe arsimore midis Palestinës dhe Amerikës Latine. Krijimi i tij u mbështet nga ekspertë të antropologjisë, historisë dhe sociologjisë.
Siman Khoury, president i Shoqatës Palestinë-El Salvador dhe drejtor i muzeut, e quajti hapjen një moment historik.
“Besoni apo jo, Gishti i Vogël i Amerikës gjithmonë është i pari që ecën përpara, sepse po flasim për muzeun e parë dhe, deri tani, të vetmin palestinez në gjithë Amerikën Latine – përfshirë të gjithë kontinentet e Amerikës. Është i vogël, por ka gjithçka, dhe me gjithë përulësinë, është në nivelin e çdo muzeu në botë”, tha ai.
Khoury tha se koleksioni i muzeut është zgjeruar me kontributet e anëtarëve të komunitetit, të cilët sollën sende të trashëguara nga brezat e parë të imigrantëve. Objektet variojnë nga vegla shtëpiake deri te instrumente muzikorë si oudi, secili i ruajtur në emër të dhuruesit.
Çdo eksponat, tha ai, pasqyron një aspekt të jetës së përditshme ose politike në Palestinë, dhe muzeu tashmë ka tërhequr vizitorë nga universitete, shkolla dhe jashtë vendit.
“Kemi pasur vizita nga salvadorianë që jetojnë në Danimarkë, Nju Jork dhe Miami – s’e imagjinoni dot! Njerëz kanë ardhur nga e gjithë bota, nga Peruja dhe Venezuela”, tha ai.
Muzeu gjithashtu shet veshje të qëndisura me dorë të prodhuara në Palestinë dhe në kampet e refugjatëve në Siri, Liban, Jordani dhe Egjipt, duke ofruar të ardhura për gratë palestineze dhe mbështetje për fëmijët e prekur nga konfliktet.
“Ky muze është pjesë e rezistencës palestineze; ne ekzistojmë, punojmë dhe përpiqemi të ndihmojmë”, shtoi Khoury.