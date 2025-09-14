Ekzekutoi Charlie Kirk, autori “hermetik”, nuk pranon të bashkëpunojë me drejtësinë
Guvernatori i Utah, Spencer Cox, ka pohuar sot se vrasësi i dyshuar i Charlie Kirk “nuk po bashkëpunon” me autoritetet dhe nuk ka pranuar se ka kryer krimin.
Cox tha se i dyshuari për autorësinë, 22-vjeçari Tyler Robinson, do të akuzohet zyrtarisht të martën. Ai mbetet në paraburgim në Utah.
Hetuesit ende nuk kanë sqaruar pse Robinson dyshohet se u ngjit në çatinë e një ndërtese në Universitetin e Luginës së Utah gjatë një aktiviteti në natyrë dhe qëlloi Kirkun në qafë nga një distancë e gjatë të mërkurën e kaluar.
Robinson nuk ka rrëfyer, tha Cox për emisionin “This Week” të ABC-së. “Ai nuk po bashkëpunon, por të gjithë përreth tij po bashkëpunojnë dhe kjo është shumë e rëndësishme”, tha guvernatori republikan.
Një nga personat që po flet me autoritetet është shoku i dhomës së Robinson. Cox e përshkroi shokun e dhomës si “një burrë në tranzicion drejt një gruaje” dhe shtoi se ai ka qenë “jashtëzakonisht bashkëpunues”.
Kur u pyet nga CNN nëse identiteti gjinor i shokut të dhomës ishte i rëndësishëm për hetimin, Cox u përgjigj: “Kjo është ajo që po përpiqemi të kuptojmë tani… Është e lehtë të nxitohemi në përfundime, por kemi gëzhojat, prova të tjera m