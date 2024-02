Ekuipazhi i Ax-3 do të niset nga Stacioni Hapësinor “jo më herët se të mërkurën”

SpaceX njoftoi se Misioni Axiom-3 tani është planifikuar të shkëputet nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (ISS) deri në orën 14:05 sipas kohës lokale GMT të mërkurën, transmeton Anadolu.

“Dragon dhe ekuipazhi Ax-3 është vendosur të nisen nga Stacioni hapësinor jo më herët se të mërkurën, 7 shkurt në orën 9:05 të mëngjesit sipas kohës lokale (14:05 GMT) në pritje të motit për lokacionin e zbarkimit”, tha kompania private hapësinore të martën në X në lidhje me kthimin e ekuipazhit, përfshirë udhëtarin e parë të Türkiyes në hapësirë, Alper Gezeravci, në kapsulën e saj Dragon.

Pas kryerjes së një sërë djegiesh për t’u larguar nga stacioni hapësinor, Dragon do të kryejë manovra të shumta për largimin nga orbita, do të shkëputet nga trungu i tij dhe do të rihyjë në atmosferën e Tokës për të zbarkuar në brigjet e Floridës, shton kompania.

Misioni me katër persona u nis nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s, Florida më 19 janar me raketën e SpaceX, Falcon 9.

Ekuipazhi i misionit hapësinor Ax-3 u ankorua në ISS më 20 janar.

Gezeravci dhe tre kolegët e tij të ekuipazhit nga Spanja, Italia dhe Suedia ishin ngarkuar për kryerjen e më shumë se 30 eksperimenteve shkencore.

MARKETING