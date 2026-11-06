Eksportet turke të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore rriten më shumë se katërfish në 5 vjet
Eksportet e sektorit të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të Turqisë janë rritur çdo vit që nga viti 2020, të nxitura nga investimet në platformat ajrore, tokësore dhe detare të zhvilluara në vend si dhe nga një gamë e gjerë zgjidhjesh të sigurisë, të dizajnuara për të përmbushur nevojat e aleatëve dhe për t’iu përgjigjur krizave, raporton Anadolu.
Sektori ofron produkte që përfshijnë nga anijet ushtarake dhe platformat e tjera të përmasave të mëdha deri te raketat, municionet dhe dronët me pamje nga këndvështrimi i pilotit (FPV).
– Eksportet kalojnë për herë të parë 10 miliardë dollarë në vitin 2025
Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Turqisë (TIM), eksportet e industrisë arritën në 2.279 miliardë dollarë në vitin 2020, gjatë pandemisë COVID-19, përpara se të rriteshin në 3.225 miliardë dollarë në vitin 2021, me fillimin e rimëkëmbjes së tregtisë globale.
Trendi rritës vazhdoi edhe në vitet pasuese, me eksportet që arritën në 4.396 miliardë dollarë në vitin 2022 dhe 5.546 miliardë dollarë në vitin 2023. Eksportet u rritën më tej në 6.735 miliardë dollarë në vitin 2024, përpara se të shënonin rritje rekord në 10.016 miliardë dollarë në vitin 2025, duke kaluar për herë të parë kufirin prej 10 miliardë dollarësh, tregojnë të dhënat.
Ky rezultat u mundësua nga performanca rekord mujore në dhjetor të vitit 2025, kur eksportet arritën në 2.571 miliardë dollarë. Gjatë periudhës pesëvjeçare, vlera e eksporteve të industrisë u rrit më shumë se katërfish ndërsa pjesëmarrja e saj në eksportet e përgjithshme të Turqisë pothuajse u trefishua, duke u rritur nga 1,5 për qind në vitin 2020 në 4,2 për qind në vitin 2025.
– Rritja vazhdon edhe në vitin 2026
Në 10 muajt e parë të vitit 2026, sektori regjistroi eksporte në vlerë prej 8.05 miliardë dollarësh, që paraqet një rritje prej 20,2 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, e nxitur nga kontratat në shkallë të gjerë.