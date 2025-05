Eksportet e Turqisë në Siri rriten me 37 përqind këtë vit

Eksportet e Turqisë në Siri janë rritur me 36,7 për qind në baza vjetore, transmeton Anadolu.

Sipas të dhënave të publikuara nga Shoqata e Eksportuesve të Anadollit Juglindor, eksportet arritën në 669.6 milionë dollarë në periudhën janar-prill të vitit 2025, nga 489.8 milionë dollarë në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Eksportet e muajit prill u rritën me 57,6 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 162.1 milionë dollarë.

Celal Kadooğlu, një zyrtar nga Asambleja e Eksportuesve të Turqisë (TIM), tha se bota e biznesit dhe eksportuesit mirëpritën hapat e ndërmarra nga BE-ja për heqjen e sanksioneve ekonomike të vendosura në Siri pas SHBA-së.

Kadooğlu tha se ky zhvillim ofron mundësi të rëndësishme jo vetëm për rindërtimin e Sirisë, por edhe për rolin ekonomik dhe diplomatik të Turqisë në rajon, tha Kadooglu, si dhe theksoi se heqja e sanksioneve do të jetë një pikë kthese historike në procesin e rimëkëmbjes ekonomike të Sirisë.

Ai tha se Turqia beson se diplomacia konstruktive dhe e shumëanshme që ka ndjekur që nga fillimi i saj do të japë fryte.

“Së shpejti do të shohim efektet e atmosferës së besimit në tregje dhe rihapjen e kanaleve tregtare me lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare. Kompanitë tona janë të gatshme të jenë partnerë të natyrshëm në këtë proces, veçanërisht me avantazhet e tyre logjistike dhe ekspertizën rajonale. Rritja e tregtisë midis Turqisë dhe Sirisë do të kontribuojë në një bazë më të fuqishme jo vetëm për marrëdhëniet ekonomike, por edhe për ato diplomatike”, tha Kadooğlu.

Bashar Assad, lideri i Sirisë për pothuajse 25 vjet, u arratis në Rusi në muajin dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 1963.

Ahmed al-Sharaa, i cili udhëhoqi forcat kundër regjimit për të rrëzuar Assadin, u shpall president për një periudhë kalimtare në fund të muajit janar. i cili kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Pas vendosjes së qeverisë së re në vend, vendet perëndimore filluan të heqin sanksionet e vendosura ndaj qeverisë.

Javën e kaluar, Trump njoftoi se do të heq sanksionet “brutale dhe gjymtuese” ndaj Sirisë me kërkesë të presidentit turk, Recep Tayyip Erdoğan dhe princit të kurorës saudite, Mohammed bin Salman.

Një ditë më vonë, Trump mbajti një takim historik me presidentin sirian Ahmed al-Sharaa në Arabinë Saudite, takim i parë mes liderëve amerikan dhe sirian në 25 vjet.

BE-ja ndoqi shembullin këtë javë, duke vendosur të heq sanksionet e saj ekonomike ndaj Sirisë për të mbështetur popullin sirian në rindërtimin e vendit të tyre pas më shumë se një dekade lufte civile.

