Eksportet e Turqisë drejt vendeve të BRICS-it arrijnë në mbi 18,2 miliardë dollarë në periudhën janar-shtator
Eksportet e Turqisë drejt 10 vendeve anëtare të grupimit BRICS kanë arritur në 18,2 miliardë dollarë në nëntë muajt e parë të vitit, sipas Asamblesë së Eksportuesve të Turqisë (TIM), transmeton Anadolu.
Ndërsa eksportet e përgjithshme të Turqisë në tregjet botërore janë rritur me 5,2 për qind në periudhën janar-shtator, duke arritur në 210,9 miliardë dollarë, Rusia është destinacioni më i madh i eksporteve turke ndër vendet e tjera anëtare të BRICS-it, me 4,1 miliardë dollarë, pavarësisht një rënieje vjetore prej 2,5 për qind.
BRICS-i përfshin anëtarët themelues Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut si dhe anëtarët e rinj Egjipti, Etiopia, Indonezia, Irani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Emiratet e Bashkuara Arabe renditen të dytat pas Rusisë si destinacion i eksporteve turke drejt vendeve të BRICS-it, me 3,3 miliardë dollarë, edhe pse vëllimi i eksporteve drejt këtij vendi shënoi rënie prej 4,12 për qind.
Pas tyre renditen Egjipti, me një rritje prej 28,6 për qind në 3,1 miliardë dollarë; Kina, me një rritje të ndjeshme prej 40,8 për qind në 3 miliardë dollarë; dhe Irani, me 1,8 miliard dollarë, duke u renditur i pesti ndër destinacionet e eksporteve turke në vendet e BRICS-it.
Eksportet turke janë rritur në tetë nga dhjetë vendet anëtare të BRICS-it ndërsa rritja më e madhe është regjistruar në Etiopi, ku dërgesat janë shtuar me 79,6 për qind. Sektori i kimikateve dhe produkteve kimike ka zënë pjesën më të madhe të eksporteve turke drejt këtij grupimi, duke gjeneruar 3,5 miliardë dollarë në nëntë muajt e parë të vitit, tregojnë të dhënat.
Eksportet e sektorit minerar janë rritur me 33,5 për qind, në 2,1 miliardë dollarë, me një shtesë neto prej rreth 539 milionë dollarësh. Pas tij renditet sektori i bizhuterive, eksportet e të cilit kanë rënë me 45 për qind, në 1,3 miliard dollarë.
Ndërkohë, eksportet e tekstileve dhe lëndëve të para janë rritur me 8,7 për qind, në 1,2 miliard dollarë. Pesë provincat kryesore eksportuese të Turqisë – Stambolli, Ankaraja, Izmiri, Kocaeli dhe Bursa kanë realizuar së bashku 12,5 miliardë dollarë nga eksportet e përgjithshme turke drejt vendeve të BRICS-it.
Stambolli është regjistruar si burimi më i madh i këtyre eksporteve, me 8,2 miliardë dollarë, i ndjekur nga Ankaraja me 1,9 miliard dollarë, Izmiri me 1 miliard dollarë, Kocaeli me 703 milionë dollarë dhe Bursa me 658 milionë dollarë.