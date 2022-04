Eksperti austriak hedh poshtë Ballkanin e Hapur, propozon Ballkanin Evropian

Eksperti austriak Gunther Fehlinger në një shkrim të tij autorial ka propozuar Ballkanin Evropian, duke hedhur poshtë Ballkanin e Hapur.

Ai ka përmendur dëmet që mund të shkaktohet nga Ballkani i Hapur, ku përfituesi më i madh mund të jetë Serbia. Në këtë rast, ai shkruan se ‘është e pakuptueshme se pse Shqipëria po tallet ende me Serbinë në Ballkanin e Hapur’.

Ai ka përmendur edhe përfitimet që Kosova mund të ketë krahas Ballkanit Evropian.

Ballkani Evropian në vend të Ballkanit të Hapur

Është koha për Ballkanin Evropian. Kjo është përgjigja ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe përgjigja ndaj nismës së Beogradit, Ballkani i hapur, një Ballkan i hapur ndaj Rusisë dhe Kinës, të udhëhequr nga Serbia e riarmatosur.

Ballkani Evropian është përgjigja. Bashkimi Doganor dhe Monetar janë 5 për shtetet e Ballkanit Perëndimor me përjashtim të Serbisë. Të 5, 3 aleatët e NATO-s dhe të dy, Bosnja dhe Kosova, të cilët shpresojmë se do të ftohen në NATO në vitin 2022 në Madrid, do t’i bashkohen Bashkimit Doganor të BE-së sipas modelit të Turqisë dhe Shqipërisë, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja do të nxjerrin euron në vitin 2023 pas Modelit të Malit të Zi dhe Kosovës në 2002. Ky është Ballkani Evropian. Dhe të gjithë anëtarët e bashkimit doganor dhe monetar të Ballkanit Evropian marrin premtimin e BE-së për t’u bashkuar me BE-në më së voni deri në vitin 2029. Ky është Ballkani i hapur ndaj Evropës dhe jo ‘Ballkani i Hapur’ i hapur për armë nga Rusia dhe Kina dhe jo Ballkani i Hapur në të cilin Serbia ndan të gjitha të dhënat e ndjeshme shtetërore të shteteve ballkanike me Rusinë dhe Kinën. Ballkani Evropian është anëtarësim në tregun e punës të BE-së dhe në tregun e brendshëm të BE-së menjëherë nga viti 2022. Politika e mbylljes dhe shtyrjes së BE-së e viteve të Merkelit i ka lejuar Serbisë këtë iniciativë Ballkani i hapur që të çon në lindje dhe në një qorrsokak. Serbia sigurisht nuk do t’i bashkohet BE-së për sa kohë që Serbia qëndron me Rusinë.

Është e pakuptueshme se pse Shqipëria po tallet ende me Serbinë në Ballkanin e Hapur.

Fakti që Mali i Zi tani po mendon gjithashtu t’i bashkohet Ballkanit të Hapur Serb dhe të izolojë më tej Bosnjën dhe Kosovën, tani mund të shpjegohet me zhgënjimin e të gjithë Ballkanit me politikën krejtësisht të dështuar të shtyrjes së zgjerimit të BE-së.

Tani pas zgjedhjeve në Francë dhe si përgjigje ndaj luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe zgjerimit, nevojitet një Po e qartë për Ballkanin Evropian. Kushdo që është ose dëshiron të jetë në NATO, mund të anëtarësohet menjëherë në Bashkimin Doganor të BE-së dhe të prezantojë euron si monedhë dhe më pas të anëtarësohet në BE 2029. Dhe Serbia do të jetë e izoluar deri në kthesën në Perëndim. Ky është Ballkani Evropian dhe duhet të vijë tani.