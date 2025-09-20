Eksodi i emigrantëve/ Mbi 1000 persona mbërrijnë çdo ditë në Britani përmes kanalit La Manche
Më shumë se 1,000 emigrantë kaluan Kanalin La Manshit drejt Mbretërisë së Bashkuar me varka të vogla të premten, vetëm një ditë pasi u realizua deportimi i parë në kuadër të marrëveshjes “një për një” mes Britanisë dhe Francës.
Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Ministria e Brendshme, 1,072 persona arritën në brigjet britanike në 13 varka me një mesatare prej mbi 82 persona për çdo varkë. Kjo shifër e çon totalin e mbërritjeve për vitin 2025 në 32,103 një rekord për këtë periudhë të vitit.
Në të njëjtën ditë, një shtetas iranian u bë personi i tretë që u deportua në Francë në bazë të marrëveshjes së re për kthimin e emigrantëve.
Zyrtarët britanikë shpresojnë se kjo marrëveshje do të shërbejë si një mjet parandalues, duke dërguar mesazhin se emigrantët e paligjshëm përballen me riatdhesim të menjëhershëm në Francë. Megjithatë, numri i lartë i kalimeve të premten sugjeron se politika aktualisht po ka pak ndikim te personat që janë të gatshëm të rrezikojnë jetën në det për të mbërritur në Britani.
Sipas marrëveshjes, për çdo emigrant që dërgohet mbrapsht në Francë, Britania do të pranojë një azilkërkues përmes një rruge të sigurt dhe të ligjshme – për sa kohë që ata nuk kanë tentuar më parë të hyjnë ilegalisht në vend.
Fluturimet e para që do të sjellin azilkërkues nga Franca në Mbretërinë e Bashkuar, në kuadër të aspektit reciprok të marrëveshjes, priten të realizohen javën e ardhshme. Një burim nga Ministria e Brendshme i tha agjencisë PA se, megjithëse nuk mund të konfirmojnë shifra konkrete, pritet që numrat të jenë “në ose afër barazisë”, në përputhje me natyrën “një për një” të marrëveshjes.
Marrëveshja hyri në fuqi më 5 gusht, pasi u nënshkrua nga të dy vendet dhe mori miratimin e Komisionit Evropian.