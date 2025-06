Ekonomia gjermane pritet të rimëkëmbet, ekspertët shohin fundin e krizës

Sipas parashikimeve të reja ekonomike të instituteve kërkimore, ekonomia gjermane pritet të dalë në vitin 2026 nga kriza që po zgjat prej tri vjetësh. Instituti ifo ka korrigjuar parashikimin e tij për vitin e ardhshëm: sipas kësaj, produkti i brendshëm bruto (PBB) mund të rritet me 1.5%, pothuajse dyfishi i 0.8% të parashikuar fillimisht. Ekspertët gjithashtu kanë ngritur parashikimet e tyre për këtë vit, nga 0.2% në 0.3%.

MARKETING

Instituti i Kielit për Ekonominë Botërore (IfW) gjithashtu e rriti parashikimin e tij për vitin e ardhshëm në 1.6%. Për vitin aktual, ekonomistët i rritën parashikimet e tyre nga 0.0% në 0.3%. “Treguesit kryesorë konfirmojnë vlerësimin tonë se, pas dy vitesh rënieje, industria ka arritur tabanin”, shpjegoi Stefan Kooths, Drejtor i Ekonomisë në IfW.

Parimi i shpresës në lidhje me Trumpin

“Kriza në ekonominë gjermane arriti nivelin më të ulët në gjysmën e dimrit të vitit”, tha Timo Wollmershäuser, Drejtor Ekonomik i Ifo-s. Një nga arsyet për rritjen e pritur tani është paketa e rritjes e shpallur nga qeveria e re gjermane.

Ekonomistët e Mynihut vlerësojnë se ndikimi ekonomik i rritjes së shpenzimeve, uljes së taksave dhe investimeve do të jetë 10 miliardë euro këtë vit dhe 57 miliardë euro vitin e ardhshëm. Megjithatë, korrigjimi i parashikimeve bazohet kryesisht në tezën se konflikti tregtar me BE-nëi shkaktuar nga qeveria amerikane do të zgjidhet në mënyrë të favorshme.

“Optimizmi në rritje ndoshta nxitet edhe nga shpresa se koalicioni i ri do t’i japë fund stanjacionit të politikave ekonomike dhe se do të arrihet një marrëveshje në mosmarrëveshjen tregtare me SHBA-në”, tha Wollmershäuser. Në tremujorin e parë të vitit 2025, performanca ekonomike është rritur tashmë me 0.4 përqind, kryesisht për shkak të eksporteve të parashikuara në SHBA, por edhe për shkak të konsumit dhe investimeve më të larta private.

Me konfliktin tregtar midis Evropës dhe SHBA-së ende të pazgjidhur, ekonomistët vazhdojnë të shohin rreziqe në politikën tregtare të SHBA. Sipas ifo-s, tarifat doganore të rritura nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump do të ulnin rritjen ekonomike gjermane me 0.1 pikë përqindjeje këtë vit dhe me 0.3 pikë përqindjeje në vitin 2026. Nëse arrihet një marrëveshje në mosmarrëveshjen tregtare, rritja mund të jetë më e madhe, ndërsa një përshkallëzim mund të çojë në një recesion të ri. Në vitin 2024 dhe 2023, ekonomia më e madhe e Evropës pati rënie të lehtë.

MARKETING