Ekipi mobil “Task Force” ka privuar nga liria 23-vjeçarin hungarez, iu gjet marihuanë

Ekipi mobil “Task Force” ka privuar nga liria 23-vjeçarin hungarez, iu gjet marihuanë

Një shtetas 23-vjeçar i Hungarisë është ndaluar pasi gjatë një kontrolli policor në afërsi të autokampit “Treska”, në fshatin Radozhdë, i është gjetur marihuanë.

Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 19 shtatorit, rreth orës 20:45. Kontrolli është kryer nga ekipi mobil “Task Force”, në kuadër të Qendrës Rajonale për Çështje Kufitare “Perëndim”, si pjesë e masave për luftimin e tregtisë së paligjshme të drogës.
Sipas njoftimit, gjatë kontrollit te P.A.L. (23) është gjetur marihuanë.

Për rastin janë njoftuar prokurori publik i Prokurorisë Themelore Publike në Strugë, si dhe gjyqtari i procedurës paraprake i Gjykatës Themelore në Strugë.

Nga Qendra Rajonale për Çështje Kufitare “Perëndim” bëjnë të ditur se ndaj 23-vjeçarit do të paraqitet kallëzim përkatës.

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