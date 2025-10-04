Ekipi kombëtar i Spanjës tërheq ftesën për Lamine Yamal dhe i dërgon një mesazh Barcelonës
Lamine Yamal u thirr nga përzgjedhësi Luis de la Fuente të premten në mëngjes, dhe menjëherë pasdite, Barcelona lëshoi një deklaratë mjekësore ku thuhej se sulmuesi kishte pësuar një rikthim të dëmtimit të zonës pubike dhe do të humbiste ndeshjen kundër Sevillas në “Sanchez-Pizjuan”.
Ishte sekret i hapur që kombëtarja spanjolle do ta linte jashtë skuadrës Lamine Yamal për ndeshjet kundër Gjeorgjisë dhe Bullgarisë, që do të luheshin përkatësisht në Elche dhe Valladolid. Dhe e bënë këtë të premten vonë, duke përfshirë edhe një mesazh për Barcelonën.
“Pas kërkesës së shërbimeve mjekësore të RFEF-së për informacion mjekësor dje, shërbimet mjekësore të FC Barcelonas kanë raportuar këtë pasdite, pasi u publikua skuadra zyrtare, disa shqetësime në zonën pubike të sulmuesit të Blaugranëve”.
“Prandaj, për të nxitur një shërim të shpejtë pa asnjë rrezik, siç bëhet me të gjithë futbollistët që luajnë për ekipin kombëtar spanjoll, skuadra e tij është tërhequr”, thuhet në deklaratën e ekipit kombëtar.
Përzgjedhja e Lamine Yamal për këto dy ndeshje ka shkaktuar polemika pasi sulmuesi i ri i Barçës pësoi shqetësime muajin e kaluar ndërsa ishte me Spanjën dhe nuk luajti për klubin e tij deri në ndeshjen e fundit.
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, madje e kritikoi De la Fuenten për përfshirjen e Lamines në skuadrën e mëparshme, pas së cilës ai mbërriti i lënduar dhe humbi tre ndeshje për Barcelonën.
Trajneri spanjoll nuk hezitoi t’i përgjigjej trajnerit të Barçës: “Thjesht u habita nga komentet e tij sepse ai ishte trajner i një ekipi kombëtar dhe mendova se ai do të kishte atë empati”.