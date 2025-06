Ekipi i sezonit në Champions League, “mbretëron” PSG

Pas përfundimit të finales së fituar 5-0 të PSG ndaj Interit, UEFA ka publikuar skuadrën e sezonit në Champions League.

Ashtu siç pritej, shumica e lojtarëve janë pjesë e parisienëve. Në 11-she janë Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Doue dhe Dembele.

Në formacion janë edhe mbrojtësi i Interit, Bastoni, mesfushori i Arsenalit Rice, sakaq ka vend edhe për Yamal e Raphinha të Barcelonës.

👕🙌 UEFA’s Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season…#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025